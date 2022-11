FOOTBALL – Orange Pro League – CFFA assure son entrée

Début idéal pour les cadors. Le club champion en titre, le centre de formation de football d’Andoharanofotsy a réussi son entrée lors de son premier match comptant pour la première journée de la Conférence Sud. CFFA s’est imposé 2 buts à 1 ce samedi au stade du By-Pass face à Mama FC. Les deux équipes ont été encore dos à dos durant la première mi-temps. Le score est resté vierge à la pause. L’équipe d’Ihorombe a même dominé au retour des vestiaires mais rate une nette occasion, l’attaquant Gildas n’a pas trouvé le cadre seul face au portier d’Andoharanofotsy, Chrétien (63e). «Les joueurs ont beau chercher le premier but mais ont raté une occasion nette. CFFA a réagi et a marqué à son tour… Nous étions plus stratèges en attaque et ont encore pu garder le score vierge à la pause mais en vain» regrette le coach du Mama FC, Careca Oelison Rafanomezantso. Le Barea, Rakool a ouvert la marque du côté du CFFA en transformant un penalty à la 70e minute. Le défenseur central du Mama FC, Bal a touché le ballon par la main, un tir d’Amoros à l’entrée de la surface. CFFA creuse l’écart grâce à un coup franc bien placé sur le côté droit. Le même Rakool a réalisé un doublé en plaçant cette fois la balle au deuxième poteau du portier, Mika (76e). «La confiance a été au rendez-vous. Nous avons un jeu simple sans se précipiter… Nous étions plus expérimentés » a mentionné le coach Titi Rasoanivo après le match inaugural. L’équipe de l’assurance a réduit l’écart peu de temps avant le coup de sifflet final. Après avoir éliminé Bertho puis le gardien Chrétien, il a mal contrôlé la balle et heureusement que Roni, l’attaquant a été juste à ses côtés pour la finition (87e). Bon début également pour Elgeco Plus, club vainqueur de la coupe de Madagascar qui a défait sur sa pelouse Disciples FC par 1 à 0, unique but signé Nest (19e). À Vontovorona hier, les Majungais du Fosa Juniors FC ont écarté pour leur part l’AS Fanalamanga sur le même score.