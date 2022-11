BASKETBALL 3X3 – Quatre joueurs pour défendre la couleur malgache

Rééditer l’exploit fait aux jeux de la Francophonie de Maroc. La quatrième Coupe d’Afrique de basketball 3×3 aura lieu en Égypte du 3 au 4 décembre prochain. À moins de 13 jours du début de la compétition, la fédération malgache de basketball a sorti les grands moyens pour essayer d’aller le plus loin possible et concoctant une équipe formée de quatre joueurs les plus expérimentés en basketball 3×3. Une fois l’élite 16 terminé, les quatre joueurs unis pour défendre la couleur de COSPN à Cape Town s’envoleront pour l’Égypte. Il s’agit de l’incontournable et le meilleur marqueur Elly Randriamam- pionona, présent lors des trois premières éditions, d’Arnol Alpha Solondrainy et de Livio Ratianarivo avec deux participations respectives, et le nouvel homme Fiary Johnson Rakotonirina qui goûtera sa première sélection en 3×3. Après évaluation de 12 joueurs le plus en forme du moment notamment Faralahy, Bila et John entre autres, ces quatre joueurs ont reçu l’unanimité pour défendre la couleur malgache. À noter que Madagascar a terminé au troisième rang lors de sa première participation en 2017, avant de glisser au cinquième rang en 2018. Puis, en 2019, la Grande île a remonté à la quatrième place.

Les quatre joueurs malgaches :