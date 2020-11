Sénatoriales – Les grands électeurs du TIM boycottent le vote

Le Tim persiste et signe. Après avoir boycotté les candidatures aux sénatoriales, ses grands électeurs n’iront pas au vote.

Des élections sans la participation des partis de l’opposition. Le choix est manifeste depuis le moment où le gouvernement a validé la proposition de la Commis­sion électorale nationale indépendante pour la tenue des élections sénatoriales le 11 décembre.

Le Tiako i Madagasikara, en particulier, n’a pas présenté de candidats à la course. Le fait de soutenir de liste et encore moins de partager l’idée sur les sénatoriales n’ont pas eu lieu. « Le jour du scrutin, les grands électeurs sous l’étendard du Tiako i Madagasikara ont reçu la consigne de ne pas participer au vote » note le député Fidèle Razara Piera, responsable du parti, joint au téléphone. Il appartient aux DisTIM, c’est-à-dire aux partisans au sein des districts, de surveiller ceux qui outrepasseraient l’instruction émanant du siège.

En bloc

Le boycott ne se limite pas à la présentation de candidats aux Sénatoriales pour le parti Tiako i Madagasikara. Il s’étend au scrutin durant lequel aucun élu du parti ne sera convié à aller jusqu’au bureau de vote pour élire tel ou tel candidat.

Des maires et des conseil­lers élus sous la couleur du Tiako i Madagasikara ont été notifiés de cette décision. Depuis le début du processus électoral, la consigne s’impose pour que le parti ne se présente pas à la course pour le futur Sénat.

Des questions non résolues sur les précédentes élections à propos de diverses anomalies sur la liste électorale, l’histoire du doublon et les défaillances sur la gestion des élections, ainsi que la crédibilité des résultats, semblent être à la base de l’abstention du parti. Ces questions demeurent le fond de la divergence entre l’opposition et les partis au régime.

Ainsi pour le Tiako i Madagasikara qui dispose également de grands électeurs répartis dans plusieurs communes, la position est maintenue jusqu’au jour J du scrutin. « Tout le monde reste en bloc. Le contrôle au sein des districts sera renforcé. La loi du parti sera appliquée à celui qui enfreint la consigne » ajoute le député Fidèle Razara Piera.