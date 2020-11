Espace jeune entrepreneur 9e édition – Les experts encouragent les initiatives

Oser, persévérer, ce sont là, les clés du succès dans l’entreprenariat. Pour réussir n’importe où, un entrepreneur doit s’armer de persévérance. Les entrepreneurs seniors ont partagé cette vision mais aussi leur expérience et expertise lors de la 9e édition de l’espace jeune entrepreneur qui s’est tenu hier à l’Inscae, 67ha.

L’événement est organisé par le Club Entrepreneur Étudiant du Rendez-vous des Entrepreneurs, CEERE, en partenariat avec l’ambassade de France de Madagascar. Il ambitionne d’orienter les jeunes entrepreneurs à trouver leur quête et à développer le monde de l’entrepreneuriat. Un domaine qui attire beaucoup de jeunes qui n’ont cependant pas la ferme volonté d’entreprendre.

Selon Fanilo Rakotonirina, présidente du CEERE, « il y a une mentalité d’entrepreneur et la prise d’initiative qui font défaut chez les jeunes. Ils attendent un financement avant de commencer un projet ». L’entre­preneuriat nécessite surtout une volonté d’agir et de faire face aux difficultés. Différents experts l’ont partagé à travers leur expérience et leur savoir-faire afin d’orienter les futurs entrepreneurs en leur faisant part de la réalité.

Des intervenants comme Andritina Ravalo­manda, directeur général de l’EDBM, Patrick Perez, conseiller de la coopération d’action culturelle, Rova Rakotondra­samy gérant de Zoom, Rindra Rakotondrazaka gérant du Hamac ont été de bon conseil.