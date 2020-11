Betafo – Un dahalo abattu et deux fusils saisis

Une tentative d’attaque préparée par trois dahalo a été avortée le vendredi 13 novembre, par le gendarme principal hors classe Ony Herilala Ranaivomanana et ses hommes, appuyés par le fokonolona. Les faits ont eu lieu à Ambalanivo Boina, commune d’Andrembesoa, district de Betafo.

Ce jour-là vers 16 heures, les malfaiteurs munis de fusils et d’autres armes blanches ont débarqué au village. Ils comptaient voler des bœufs. Les forces de la gendarmerie et les habitants ont riposté. Un échange de tirs a éclaté, un des assaillants est tombé sous les balles. Son fusil de calibre douze de fabrication artisanale, sa lance, son sabre et trois amulettes ont été récupérés. Ses deux coauteurs se sont enfuis.

Les gendarmes et villageois ont continué la filature au début de la semaine. Un autre fusil de calibre douze a été retrouvé et confisqué à la brigade d’Ambohimanambola. Les deux fuyards restent insaisissables.

Aucune perte en vie humaine ni objet volé n’est à déplorer dans ce violent affrontement. La gendarmerie, les élus et la population locale travaillent ensemble pour éradiquer l’insécurité.