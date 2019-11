Télévision – La RTA diffuse dans la région océan Indien

Un grand changement s’opère au sein de la RTA. À partir du 26 novembre, la chaîne de télévision diffusera dans tout Madagascar et aussi à Mayotte, aux Comores, et à la Réunion.

Rebranding. La RTA se repositionne actuellement et adopte une nouvelle stratégie de marketing. Elle émettra à partir du 26 novembre dans tout Madagascar, à Mayotte, aux Comores, et à La Réunion, via Canal Plus, avec une nouvelle programmation. Cette nouvelle portée de la RTA offrira une visibilité pour la Grande île, et parallèlement aux annonceurs locaux et ceux des îles voisines.

Local remis à neuf, matériel performant, nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouveau habillages et de nouveaux produits englobent cette opération de changement qui justifie le réel désir du propriétaire de la chaîne d’offrir des produits de qualité. Une formation des équipes accompagne ce rebranding. Des produits en haute définition composeront la nouvelle programmation qui cible les personnes de six à vingt-cinq ans sans oublier la famille. Chaque émission sera présentée en deux langues, en malgache et en français, par deux présentateurs. Elle touchera la culture propre à la Grande île en général, tout en laissant une fenêtre au monde extérieur, et portera l’accent sur l’aspect éducatif sous une forme ludique. « Nous allons plutôt axer sur le côté éducatif et culturel. Dans les quinze mois à venir, nous nous sommes fixés le challenge de produire quinze émissions par semaine. Nous allons accroître notre production au fil du temps, pour arriver à trente émissions par semaine, dans deux ans. On a envie que nos produits à Madagascar prennent une certaine valeur. Notre objectif consiste à être en tête d’audience dans quelques années », souligne Nicolas Auriault, directeur exécutif du groupe RTA.

Pour mieux comprendre ce nouveau concept, il a dévoilé «Le journal des enfants», une nouvelle émission présentée par deux filles de neuf et douze ans, chaque dimanche à 13 heures. Ce programme parlera de la réalité quotidienne avec du lexique et vocabulaire pour enfant.

Une visibilité de qualité

Le lancement de cette nouvelle programmation sera marqué par une fête avec les partenaires, le mardi

26 novembre à 18 heures au Canal Olympia à Andoha-tapenaka. Le premier journal télévisé dans sa nouvelle formule sera diffusé le même jour à 19 heures.

Ce grand changement fera le bonheur des téléspectateurs, offrira une belle image pour Madagascar, et laissera les annonceurs d’ici et d’ailleurs profiter d’une visibilité de qualité. Soulignons que depuis une semaine, la chaîne RTA est consultable sur IzyTv, une application gratuite.