TSIAFABOSITRA – Un rançonneur abattu, deux captifs libérés

Un mort et quatre arrestations dans les rangs des malfaiteurs. Tel est le bilan d’une opération de libération d’otages conduite par les hommes de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Maevatanàna. Deux garçonnets âgés de huit et quatorze ans ont été arrachés des griffes des rançonneurs. Après l’opération, ils ont pu rejoindre leurs familles, sains et saufs. Le rapt a été commis à Tsiafabositra le jeudi 12 octobre. En débarquant dans le village des victimes, ils ont fait usage de force pour arracher les deux garçons à leurs proches. Les malfaiteurs ont réussi à s’évanouir dans la nature après le double kidnapping. En travaillant de concert avec la compagnie territoriale de Maevatanàna, la brigade de Tsiafabositra a diligenté des recherches qui ont permis de retrouver les traces des ravisseurs. En suivant les pistes, les gendarmes ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’aux kidnappeurs. Après avoir localisé l’endroit où les deux mineurs ont été gardés en captivité, les gendarmes ont lancé une opération musclée qui a abouti à un affrontement. Lors de l’accrochage l’un des rançonneurs a été mis hors d’état de nuire et ses quatre comparses pris dans le filet. Le résultat de leur passage au parquet est attendu.