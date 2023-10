TENNIS DE TABLE – Deux sommets nationaux en décembre

Les activités des fédérations nationales ont dû être décalées, en raison de la tenue de la XIe édition des Jeux des Iles sur le sol malgache, fin aout-début septembre. La Fédération malgache de tennis de table vient de fixer et officialiser les dates des championnats pour cette saison 2023. Deux sommets nationaux sont programmés au mois de décembre. Les championnats de Madagascar par équipe et en double se dérouleront en parallèle, les 2 et 3 décembre, au Palais des Sports Mahamasina. Le deuxième sommet national se tiendra entre les fêtes de Noël et du Nouvel an, en dehors de la capitale. Les championnats de Madagascar des épreuves individuelles par catégorie technique et par catégorie d’âge s’étaleront du 27 au 29 décembre, au gymnase du CRJS à Toamasina.

Une autre date a déjà été proposée pour ces championnats, c’est-à-dire le weekend avant Noël, mais la Fédération a finalement décidé de s’en tenir au début décembre pour ceux par équipe et en double, et à la dernière semaine de l’année pour ceux des épreuves simples. Ces joutes nationales serviront de présélection des deux joueurs locaux, en vue du championnat du monde par équipe prévu à la fin du mois de mai 2024. Deux expatriés sont déjà bien placés dans la sélection nationale, à savoir les champions d’Afrique dans l’épreuve double messieurs en septembre, en l’occurrence Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo. Les démembrements de la fédération, dont les sections, procéderont à leur championnat respectif, ce mois d’octobre. Pour Analamanga, le cham-pionnat est programmé du 17 au 19 novembre, au Palais des sports Mahamasina.