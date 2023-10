ROMUALD RAKOTONDRABE – « J’insiste pour garder mon staff »

Romuald Rakotondrabe poursuivra son aventure avec les Barea A en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il n’aura plus que trois semaines pour préparer ses protégés.

Vous n’aurez plus que trois semaines pour vous préparer. Peut-on savoir le programme de préparation?

Comme prévu, je vais encore suivre une formation grâce à une collaboration avec deux clubs en Ligue 1. Je suis également en France pour rencontrer et discuter avec les expatriés de l’Hexa­gone, de Belgique, … Il est certain que nous ne pourrons pas effectuer le regroupement à Madagascar (…) Je pense que les expatriés seront tous disponibles à ces prochains matches, sauf les blessés, car ce sont des matches officiels. Espérons qu’ils se rétablissent entretemps. J’ai des relations avec ces deux clubs, le président de la République a promis de me soutenir pour réaliser ce projet, mais j’ai pris l’initiative sans attendre vu qu’il est encore occupé par la situation politique actuelle, à la veille de la présidentielle.

Quelles sont vos conditions pour assurer le poste de sélectionneur aux éliminatoires du mondial?

Rien n’est encore fixé. La Fédération et moi vont sûrement discuter du contenu du contrat et j’ai bien l’intention de signer un contrat en bonne et due forme sur papier. La durée du contrat n’est pas encore fixée, mais je tiens à souligner que je vais garder tout mon staff si le président de la Fédération a déjà, de son côté, annoncé qu’un ou des techniciens étrangers vont étoffer

l’équipe technique.

Comment avez-vous trouvé les deux matches de préparation au Maroc?

Je suis tout simplement content. Nous avons perdu contre la Mauritanie. Concernant le match contre le Bénin, son premier but a été très précoce. C’était une douche froide pour nous. Les joueurs n’étaient pas encore rentrés dans le match. J’ai rectifié la stratégie de jeu et je les ai encouragés pour la suite du match. Je leur ai dit de bien conserver la balle et faire des passes courtes ou moyennes d’une ou deux touches. Ceci dans le but d’éviter au maximum des déchets techniques. Je leur ai dit de se déplacer en permanence et activer un peu plus le rythme, et Jean Yves a marqué par la suite le deuxième but. Il reste encore beaucoup d’améliorations à apporter. Un énorme travail nous attend, mais je suis confiant et fier de mes joueurs.

Les joueurs potentiels seront-ils au grand complet?

La fenêtre Fifa débutera le 13 novembre. Je vais encore discuter de tout avec le nouveau président de la Fédération ainsi qu’avec les décideurs. Si la formation au Maroc a été moitié expatriés et moitié locaux, le nombre des expatriés verra sûrement une hausse considérable en vue des prochains matches au mois de novembre.