RESSOURCES HALIEUTIQUES – Une stratégie de développement de l’économie bleue en gestation

Création d’emplois et de valeurs. Les axes principaux de la nouvelle stratégie de développement de l’économie bleue, dont les principaux développements, ont été présentés cette semaine au Carlton Anosy lors du « Forum des partenaires et investisseurs de l’économie bleue ». Des ateliers techniques ayant pour but de localiser les potentialités d’investissement afin d’exploiter d’une façon rentable les ressources halieutiques de la Grande île. Cette nouvelle stratégie sera mise en place à travers toute l’île, dans les vingt-trois régions pour y être appliquée. D’après Paubert Mahatante Tsimanaoraty, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, il s’agit d’adapter cette stratégie aux besoins des différentes régions de Madagascar. « C’est le prochain défi qui nous attend actuellement, adapter cette stratégie aux réalités régionales de toutes les localités à travers toute l’île. Rappelons que le plan d’investissement pour l’économie bleue et le développement de l’exploitation des ressources halieutiques a déjà été mise en œuvre », explique-t-il. Un des défis qui attendent également Madagascar au tournant est aussi celui de capter les investisseurs, locaux ou étrangers. « Nous avons différents projets qui n’attendent que des investisseurs, comme la mise en place des zones d’émergence piscicoles ou encore l’établissement de différents complexes de pêche et leur gestion, plus le développement du transport maritime fluvial », et bien d’autres pans à développer en ce qui concerne l’économie bleue pour générer des revenus conséquents dans les caisses de l’État.