MUSIQUE – Big MJ sort son dernier album «Merci»

L’artiste, Jo Parfait Toeraniaina dit Big MJ, a marqué son anniversaire d’une manière mémorable, hier, en dévoilant officiellement son dernier album intitulé «Merci». Cet album sera le dernier album qu’il produira, cependant Big MJ continuera de charmer son public avec des singles. Depuis le début de sa carrière il y a deux décennies, Big MJ a sorti un total de 12 albums. « Merci », son ultime opus, est dédié à ses fans qui l’ont soutenu tout au long de ces années et à ses collaborateurs. « Cet album est dédié à mes fans pour les remercier de toutes ces années que nous avons passées ensemble, ainsi qu’à mes collaborateurs. Je souhaite clore cette étape de ma carrière car j’ai de nombreux autres projets en cours, notamment dans le domaine des affaires et de l’entrepreneuriat. La musique demande du temps, c’est pourquoi j’ai pris la décision de conclure ma carrière d’album avec ‘Merci’. Cela ne signifie pas que la musique n’est pas une source de revenus importante, mais personnellement, je souhaite me consacrer au monde de l’entrepreneuriat », souligne l’artiste. L’album « Merci » est composé de plus de trente titres, mêlant différents rythmes et styles musicaux. Parmi les chansons phares de l’album, on trouve «Cheriko 3.0», «Agnaraka anao», «Tsisy défaut», «Angela» et bien d’autres, promettant une expérience musicale variée et riche. Pour la réalisation de cet opus, Big MJ a collaboré avec vingt-deux artistes talentueux.