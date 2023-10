MÉTÉO – Des risques d’inondation et de sécheresse planent

Inondation au Nord, sécheresse au Sud. Telles sont les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide, présentées par la direction générale de la Météorologie, hier, à l’hôtel Carlton Anosy, lors d’un forum appuyé techniquement par le Programme mondial alimentaire (PAM). « El Nino va influencer le temps à Madagascar. Il y aura un déficit pluviométrique, surtout au Sud, au début de la saison pluvieuse. Par contre, des précipitations importantes sont attendues au Nord, notamment au cœur de l’été », explique le Dr Nirivololona Raholijao, directrice générale de la Météorologie, dans le cadre de cet événement. Les régions Atsimo Andrefana (Nord), Menabe, Androy (Est), Anosy (Sud), Atsimo Atsinanana (Sud) risquent de subir des périodes de sécheresse en raison d’une pluviométrie insuffisante, au mois de décembre. Les précipitations y seront légèrement insuffisantes par rapport à la normale saisonnière et les températures moyennes y seront plus élevées que la normale saisonnière, au début de la saison pluvieuse. La sécheresse risque de sévir aussi dans les régions Menabe (extrême Sud), Atsimo Andrefana, Ihorombe (extrême Ouest), Anosy (Nord), Androy (Nord), durant le mois de janvier. Ces mêmes régions, ainsi que la Haute Matsiatra (Ouest), et l’Atsimo Atsinanana (Sud), pourraient connaître une période sèche, au mois de février. Les précipitations seront déficitaires par rapport à la normale saisonnière, tandis que les températures seront plus chaudes que la normale saisonnière dans la majorité des régions de la Grande île, au cœur de l’été. Les risques d’inondation en raison de précipitations abondantes sont par ailleurs envisageables dans les régions Analamanga, Diana, Sava, Sofia (Est), Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Itasy (Est), Vakinankaratra (extrême Est) au mois de janvier. Cette irrégularité des saisons pluvieuses risque de perturber les calendriers agricoles et d’aggraver l’insécurité alimentaire dans le Sud.