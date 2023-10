FOOTBALL – FMF – Une équipe en majorité méconnue par les footeux

Quelques heures après la passation entre l’équipe sortante de la Fédération malgache de football et celle entrante, ce jeudi à Maha­masina, le nouveau président et son staff ont de suite procédé à leur première réunion ainsi qu’à la répartition des commissions. La commission juridique, médicale et la commission centrale des arbitres ont été confiées au président Alfred Randriamanampisoa, fondateur du club Elgeco plus et ingénieur en électricité. L’opérateur économique Jean Théophan Pontiac a été nommé premier vice-président et président de la commission beach soccer. Il s’agit d’un ancien joueur semi-pro à La Réunion et président d’un club à Antalaha. Le poste du deuxième vice-président et la commission football féminin ont été confiés à l’opérateur touristique et député de Madagas­car élu à Ambohidratrimo, Nirina Fenohery Jhonny Rakotoarisoa. Il a occupé le poste du vice -président de la ligue d’Analamanga, depuis 2014 à ce jour. Il est actuellement le président du club FC Cool.

Répartition

Le poste du troisième vice-président a été attribué à l’opérateur économique et minier et aussi transporteur, Ratsimanotry Razafiarison qui est le président du FC d’Ilakaka dans la région Ihorombe. Tolotriniaina Solonirina Ratovohery a été désigné président de la commission compétition. Ce dernier, gérant d’une société de télécommunication et l’énergie renouvelable, est le président de l’US Pro Académie, codirigeant du Five FC. L’ancien président de la commission des jeunes, Mario Rosario Raharimino, un inspecteur des impôts, conserve le poste qu’il a déjà occupé lors du précédent mandat. La commission finance a été confiée au payeur général du Trésor, Angelin Patrick Tanteliniaina. L’ingénieur informatique Serge Thierry Tsitoara a été nommé à la tête de la commission communication et marketing. L’ancien trésorier puis vice-président de la ligue de la Haute-Matsiatra, l’opérateur économique Benjamin Edouard Rabemanantsoa, a été désigné à la tête de la commission statut des joueurs. Et l’ancien membre du comité exécutif pendant trois mandats, Erick Hervé Ravelo­arison, fonctionnaire au service des impôts, occupe le poste du président de la commission technique. Il a assuré auparavant la même commission et aussi celle de la finance. Le magistrat, Arlème Rabevahiny, directeur général de Fanalamanga et président du club AS Fanalamanga a préféré ne pas prendre des responsabilités en tant que président d’une commission.