DOUANE – La côte Est sous surveillance

La vigilance reste maximale pour la douane malgache. L’administration douanière malgache a initié en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et la Marine nationale une patrouille de surveillance sur la côte Est de Madagascar. La réunion de coordination de cette opération s’est tenue à Sainte-Marie dans les locaux du détachement de la marine de Sainte-Marie le jeudi 19 octobre 2023 dernier. « Cette collaboration fait suite à des renseignements qui nous sont parvenus concernant des tentatives de trafics et des activités illégales sur cette partie de l’île », explique Lainkana Zafivanona Ernest, Directeur Général des Douanes qui a dirigé la réunion. Des patrouilles seront alors instaurées conjointement par la Direction de la Surveillance Douanière et le Détachement naval de Sainte-Marie. La patrouille qui sera composée d’agents des douanes et de la Marine nationale sillonnera les côtes Nord Est de l’île. Rappelons que la Douane et la Marine nationale ont déjà collaboré à maintes reprises dans le passé. En 2019, la collaboration entre ces deux entités a abouti à la saisie de 46 kg d’héroïne. Cette initiative de la Douane vient renforcer les mesures déjà entreprises pour surveiller les frontières et les côtes de Madagascar. En ces périodes pré-électorales et de situation politique assez mouvementée, les trafics en tous genres tant à l’exportation qu’à l’importation tendent à proliférer. L’administration douanière insiste ainsi sur l’importance de son rôle de surveillance des frontières et de protection des citoyens et des ressources nationales.