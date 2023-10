BEHORIRIKA – Violents incendies dans la nuit

Stupeur et panique hier à Behoririka. Vers 22 heures, les pavillons en bois bordant le lac Ranomaimbo a été la proie du feu. Le brasier s’est vite répandu de pavillon en pavillon. La plupart ont été complètement calcinés. La présence de tissu et de chaussures en plastique à l’intérieur a favorisé l’ivresse du feu. Le feu ne s’est pas arrêté aux pavillons. Avec un coup de vent, l’étincelle a également lapé les bâtiments d’en face juxtaposés aux locaux de Toyota Rasseta. Comme il s’agit de boutiques chinoises de textile, de chaussures et d’articles ménagers, le feu a très vite franchi les étages. Le feu a très vite pris de l’ampleur avec le vent et surtout en l’absence de moyens. « Les sapeurs-pompiers ont tardé à venir » grommellent des badauds attroupés dans la rue. Ils ont utilisé un seul camion et ont eu toutes les peines du monde à circonscrire le feu de plus en plus violent. Les employés de Toyota Rasseta se sont empressés de sortir les véhicules exposés au show room. Une demi-heure plus tard, un camion des sapeurs-pompiers de l’Adema toute sirène allumée est venue à la rescousse. Tard dans la nuit, le feu n’était pas encore maitrisé. Les dégâts et les pertes sont bien évidemment énormes pour les propriétaires des boutiques calcinées. Beaucoup de gens devraient également perdre leur emploi.