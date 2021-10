Service public – La douane en effervescence

Toujours la confusion. Après leur Assemblée générale du samedi 16 octobre, les membres du Syndicat des employés de la douane, SEMPIDOU, ont décidé de décréter quarante-huit heures d’arrêt de travail à partir de ce jour jusqu’à samedi. En assurant un service minimum pour des activités vitales. Le préfet de police d’Antananarivo avec des arguments basés sur des dispositions légales, a opposé un refus à la tenue de cette grève. Après quoi, la direction générale des douanes, DGD, a publié un communiqué selon lequel les bureaux et services des douanes sur tout le territoire national vaquent à leurs occupations habituelles.

Mais Herizo Andrianavalona, président du SEMPIDOU, par voie de presse interposée, a affirmé que le mouvement sera maintenu, quoi qu’il en soit. Car, il ne perturbe en aucun cas l’ordre public, selon ses dires. Certes, mais ces moments d’inertie vont impacter sur la vie économique. Le SEMPIDOU, entre autres revendications, exige l’arrêt dans l’immédiat de l’étude sur la mobilisation des recettes publiques.

Différentes formes

Un prélude à la privatisation selon les contestataires. La DGD a déjà répondu que la douane, comme l’impôt relève des prérogatives régaliennes de l’État, il n’est pas question de les remettre aux mains du secteur privé. Cela ne se fait pas dans une seule nation au monde. La DGD apporte les précisions suivantes.

« Le gouvernement malgache a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement dans le cadre du Projet d’Appui à la Mobilisation des Recettes Publiques ayant comme première composante l’Appui à la professionnalisation des administrations de mobilisation des recettes ». Une première étape dans la mise en œuvre est la réalisation d’une « Étude sur les options de professionnalisation des administrations de mobilisation de recettes domestiques »; étude dont la mise en œuvre a été attribuée à la société Cowater.

La professionnalisation de l’administration concerne particulièrement la modernisation des procédures et le renforcement des contrôles, et peut se présenter sous différentes formes. Acquisition de matériel pour l’administration, réformes de procédures par l’administration, mise en place de nouveaux systèmes et nouvelles structures de travail au sein de l’administration.

Il s’agit aussi d’une des suggestions du Fonds monétaire international, FMI, dans l’Accord passé avec le gouvernement. Le SEMPIDOU réclame aussi de la transparence sur les comptes de Gasy-Net, requiert la restauration de certains avantages et la réhabilitation des droits de leurs collègues impliqués dans l’affaire de l’or.