Santé – La grippe sévit

Des symptômes inhabituels apparaissent chez plusieurs enfants actuellement. « Toux, mal de tête intense, angine, rougeur oculaire, forte fièvre allant jusqu’à des grelottements », telles sont les manifestations de la maladie, selon des témoignages. « Ma fille est rentrée de l’école, car elle a tremblé en classe. Je l’ai emmenée chez un médecin. Il a diagnostiqué une forte grippe », indique Narindra, mère de famille. Cela fait trois semaines que cette maladie sévit, selon la constatation des médecins. « Mon enfant ne s’est rétabli qu’au bout d’une dizaine de jours. La maladie l’a fatigué », témoigne une autre mère. D’autres parents affirment avoir été contraints de retourner deux fois chez leur médecin, car l’état de leur enfant ne s’était pas amélioré. La maladie affecte principalement les enfants, mais la maladie n’épargne pas les adultes. « Le temps, froid et sec, favorise cette maladie », supposent des sources.

Il s’agit d’une « grippe saisonnière », selon des pédiatres. L’alternance du froid et du chaud Ces pédiatres affirment l’existence d’une « épidémie de grippe ». « On peut, désormais, parler d’une épidémie. Plus de 50% de nos patients dans les consultations externes souffrent de cette grippe », indique un médecin qui travaille dans une clinique privée et dans un hôpital public. « Rien d’inquiétant », indiquent nos sources. Dans les hôpitaux des enfants, des responsables n’affirment pas l’existence de cas d’hospitalisation dû à la grippe.

La direction de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER) auprès du ministère de la Santé publique ne confirme pas l’existence d’une épidémie grippale. « Nous effectuons une surveillance, systématiquement, mais le seuil épidémique n’est pas atteint », indique une source auprès de cette direction. Cette source a tenu à préciser que Mada­gascar a zéro cas de coronavirus, depuis quelque temps. Des médecins recommandent à tous de maintenir les gestes barrières et d’éviter la foule, pour éviter la contamination du virus qui a causé cette grippe saisonnière.