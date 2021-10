Rallye – RIM : Spéciale poudreuse à Vontovorona

Le Rallye International de Madagascar revient à Vontovorona cette année. Cette portion n’avait plus été empruntée depuis plusieurs années.

Les reconnaissances sont terminées depuis mardi. Et le constat est sans appel. « La spéciale est très poudreuse, ce qui risque de chambouler le classement. Vu que ce tracé n’a pas été utilisé depuis longtemps, une couche importante de poussière y a pris place », juge la majorité des équipages. Certains comme Mathieu Andrianjafy ont même ironisé sur la situation. Comme quoi il faudrait « installer un snorkel » sur sa Subaru Impreza.

D’après les informations transmises par la Fédération du Sport Automobile de Mada­gascar, des engins opèrent sur cette portion depuis le début de semaine. Et ce, afin d’arranger l’état de la chaussée. L’épreuve mesurera 6,10, entre Antanety Vontovorona et Maizinandro. Les concurrents y passeront à deux reprises, ce vendredi, lors de la première journée du RIM. Un premier passage dans le sens aller à 12h02 et un deuxième dans le sens retour à 14h30.