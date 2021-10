Omnisports – Soutien à deux vitesses des autorités

Jalousie légitime. Qui aurait pensé associer ces deux mots un jour ? Et pourtant, ce sentiment prédomine dans le milieu sportif malgache aujourd’hui. En effet, certaines disciplines bénéficient d’un soutien financier des autorités.

Le football en tête de liste à travers les Barea, mais aussi le CFFA en Coupe de la CAF. D’autres sont abandonnées à leur propre sort par contre. Le dernier exemple en date est celui du bodybuilding. Boudés par les autorités, les bodybuilders ont fait avec les moyens du bord. La fédération en charge a également reçu d’autres appuis.

Malgré les péripéties liées à leur déplacement, ils ont ramené quatre médailles du championnat du monde, en Ouzbékistan. Une performance magnifique qui mérite certainement une immense reconnaissance.

Attention, il n’est pas question de remettre en cause le soutien de l’État pour le football. Le problème est que les autres disciplines sont lésées. Les athlètes et les dirigeants sportifs se demandent aujourd’hui s’il n’y a pas une sorte de discrimination. Qui peut bénéficier du financement des autorités et qui doit se débrouiller tout seul ?

Dans deux semaines, Madagascar enverra quatre équipes de pétanque différentes. Une au Burkina Faso pour le championnat d’Afri­que séniors hommes et trois en Espagne pour les cham­pionnats du monde séniors hommes, séniors dames et juniors garçons.

Les boulistes obtiendront ils les faveurs étatiques pour boucler leur budget ? Rien n’est moins sûr. Mais s’il y a un sport qui mérite d’être supporté, c’est bien la pétan­que. Faut-il rappeler que Madagascar y compte plusieurs titres mondiaux et continentaux ?