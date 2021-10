Industrie – La Sirama dans la mélasse

Reprendre ses terres squattées par des particuliers. C’est l’objectif de la société Sirama dépossédée de son patrimoine foncier par des envahisseurs.

Une maladie contagieuse. Comme les autres sociétés d’État, la Sirama n’est pas épargnée par des difficultés inhérentes à sa gestion. Mais pour elle, il s’agit de problèmes d’un autre genre. Des personnes malintentionnées, s’estimant être dans leurs droits squattent les terrains appartenant à la Sirama. Mamy Emile Ramananarivo, son directeur général, du haut de son rang de général de brigade, entend sortir l’artillerie lourde, associée à un arsenal juridique impressionnant. « La Sirama SA est une société privée avec un actionnariat majoritaire de l’État. Son patrimoine foncier, où qu’il se trouve, est une propriété privée, borné et titré en son nom. Et voilà que de gens, sous prétexte d’avoir le soutien populaire, ou ayant le statut d’artiste reconnu, veulent nous exproprier. Parce qu’ils ont valorisé ces terrains. Je précise aussi qu’aucune vente n’a été réalisée en faveur de qui que ce soit. Nous allons agir dans le cadre légal, forts de nos arguments indiscutables », s’insurge-t-il avec véhémence.

À Nosy-Be, 694 hectares appartenant à la Sirama sont occupés de façon illicite. Mais cette superficie s’étend avec le populisme ambiant entretenu par les leaders de l’illégalité. « En 2003, suite à la politique de privatisation et du désengagement de l’État des secteurs productifs, la mise en location-gérance des unités de production de la Sirama a été adoptée. Celles de Namakia et Ambilobe avec la société chinoise Complant sont en mesure de produire. La Sirama ne récolte que les frais de location de ses sites et les redevances domaniales ».

Goût amer

Selon l’Accord conclu en 2007, « cette mise en concession durerait vingt ans. Le montant du loyer fixe annuel est de 3,5 millions de dollars pour les deux établissements et un loyer variable, de 2 à 5 % du chiffre d’affaires annuel, s’y ajoute. Le montant total des investissements chinois serait de 54 millions de dollars. Les sites d’Ambilobe et de Namakia sont les deux plus importants de la SIRAMA, avec une capacité de production de 70 000 et 23 000 tonnes ». Des statistiques éludées par l’actuel boss de la Sirama SA.

Pour le cas de Maro­mamy Brickaville, le directeur général de la Sirama indique que le « chronogramme du business plan n’a pas été respecté par le repreneur. Ce qui a faussé toutes les études prévisionnelles. Étant un simple actionnaire, la Sirama SA n’a pas à interférer dans la gestion interne voulue par le partenaire », explique Mamy Emile Ramananarivo. Des précisions données avec plus de dépit que de conviction.

Et pour parachever sa prestation devant la presse, il a insisté que « les trois cent employés de la Sirama reçoivent leurs salaires de façon régulière et sont affiliés à la CNaPS ». En tout, il a laissé du sucre au goût amer aux différents responsables d’aujourd’hui, d’hier et de jadis, de la Sirama. Pour lui, la relance de l’industrie sucrière, avec des charges financières apaisées et des productions à la hausse, doit passer la régularisation du patrimoine foncier. Car il faudra transformer la canne en produit fini. La Sirama tente la diversification avec la plantation de vanille ou de cacao.