Football – Coupe de la CAF : CFFA est disposé à payer les amendes

À la suite du retrait du CFFA de la Coupe de la CAF, la direction du club se dit prêt à payer les amendes correspondant à pareil forfait, qui s’élèvent à 25 000 USD.

Quinze mille USD pour un forfait après avoir accueilli le match aller et 10 000 USD pour un forfait constaté au deuxième tour. Le retrait du Centre de formation de football d’Andoharanofotsy (CFFA) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) va lui coûter 25 000 USD au total.

Soit environ cent millions ariary. « Nous sommes disposés à payer ces amendes », annonce le président du club, Henintsoa « Tôta » Rakotoa­rimanana, hier en conférence de presse à Andoharanofotsy. « C’est moins élevé par rapport aux frais de déplacement pour aller en Angola », poursuit-il.

Mais pourquoi avoir pris une telle décision ? Le patron du CFFA a donné deux réponses plutôt contradictoires. « Nous restons à quai pour des raisons indépendantes de notre équipe », répond-il dans un premier temps. Cette version a été publiée dans la foulée sur la page Facebook du club.

« La direction et le staff technique ont discuté avant de confirmer le forfait auprès de la Présidence. On a constaté qu’il y avait une différence de niveau criante par rapport à l’Interclube (ndlr : défaite 0-3 à Mahamasina lors de la première confrontation) et qu’on risquait de nouveau un cuisant revers au retour », rajoute-t-il.

Crédibilité

Quant au motif communiqué aux Angolais, elle est également différente. Elle évoque « un problème de transport », d’après un confrère basé à Luanda.

Le règlement de la compétition prévoit également une période de suspension de deux ans des compétitions de la Confédération africaine de football. Le CFFA ne pourra prétendre à aucune sortie continentale pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023.

Au-delà de l’aspect financier, cet épisode ternit sérieusement l’image du centre d’Andoharanofotsy. La crédibilité du football malgache en général prend aussi un sale coup, alors que les dissensions internes au sein de la fédération posent déjà problème.

Avant cette double confrontation avec l’Inter­clube, le CFFA avait organisé une course de la solidarité, vendredi à Iavoloha. Une collecte de fonds s’est tenue à cette occasion. Celle-ci a permis de rassembler 11 500 000 ariary.