Enseignement supérieur – Une nouvelle université privée à Ambohidratrimo

Une université privée voit le jour à Ambohidratrimo. Elle ouvrira ses portes aux étudiants de première année pour la mention Hautes études en Commerce et Manage­ment (HECM), à compter de l’année universitaire 2021- 2022. « L’objectif de l’université est l’adéquation entre la formation et le marché de l’emploi. Le management, l’administration des entreprises, le marketing, le commerce international, la finance et la comptabilité, sont des domaines qui recrutent », indique le Dr Jesy Ramanamisata, directeur de la mention HECM. C’était au Campus-Telma, au Galaxy Andraharo, hier, dans le cadre de la présentation de cette nouvelle université.

L’inscription au concours pour le recrutement d’étudiants en Licence grade 1 dans cette mention est ouverte depuis le 7 octobre. Et le concours aura lieu le 10 novembre. La rentrée est prévue pour la fin du mois de novembre.

Cette université a une capacité d’accueil de cent étudiants, pour la première année de la mention HECM. L’université d’Ambohidratrimo a deux autres programmes d’étude : la mention Hautes études en Sciences et technologies (HEST) et la mention Hautes études en Philosophie (HEP). Ces deux parcours ne seront ouverts qu’à partir de l’année prochaine. Le Dr Jesy Ramanamisata a précisé que le parcours HECM a déjà obtenu une habilitation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette nouvelle université privée se distingue des autres par ses infrastructures. « Les salles, le cadre, les mobiliers, tout est haut de gamme. Cette université propose également du logement pour les étudiants. C’est une grande première pour les universités privées. Cinquante à quatre-vingt chambres sont prévues. Les travaux sont en cours. Un complexe sportif verra également le jour dans cette université, ainsi qu’une salle de restauration », cite un responsable de l’université.