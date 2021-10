Distributeur des billets de banque – Réseau saturé et billets épuisés

Du jamais vu ! Les clients de la Société Générale à Mahajanga ont un souci depuis mardi soir. Les distributeurs de billets de banque (DAB) étaient envahis et saturés toute la nuit, puis dès 4 heures du matin mercredi. L’embouteillage et le rassemblement se remarquaient devant les quatre DAB des agences de Maha­janga-be et de Mahabibo, qui ont été pris d’assaut dès la sortie des salaires, mardi après-midi.

Une situation qui a créé des problèmes de réseau et de connexion. Les billets de banque étaient aussi épuisés, tard dans la nuit.

« Le salaire des fonctionnaires était en retard, car ce mois-ci, le virement ne s’est effectué que le 19 octobre. Nous sommes devant le DAB depuis 5 heures du matin, mais le distributeur es t en panne », déplore l’épouse d’un militaire.

Les appareils ne suffisent plus à satisfaire les clients de Mahajanga.