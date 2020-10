Malnutrition – Fonds alloués au profit des enfants du Sud

Le gouvernement des États-Unis, à travers l’Agence des États-Unis pour le Déve­loppement International (USAID), a alloué un montant de 2,5 millions de dollars à l’UNICEF et au Programme Alimentaire Mondial (PAM ) pour soigner les enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition aiguë modérée et sévère. Soixante-quatre mille enfants en bénéficieront. Selon les prévisions d’une étude réalisée en avril 2020, plus de cent dix-neuf mille enfants malgaches souffriront de la malnutrition aiguë modérée et plus de dix-neuf mille autres seront touchés par la malnutrition aiguë sévère.

Un million de dollars sera utilisé pour traiter la malnutrition aiguë sévère dans huit districts: Ampanihy, Bekily, Betioky Sud, Beloha, Tsihombe, Amboasary, Ambo­vombe et Taolagnaro.

Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent un risque ­élevé de décès ou de séquelles à long terme sur leur santé. L’UNICEF fournit des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, ou RUTF, un complément nutritionnel spécialisé qui n’est distribué que sous la supervision des agents de santé qualifiés.