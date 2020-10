Industrie – Décentralisation des unités de transformation

Une industrie pour un district. C’est l’objectif que se fixe le syndicat des industries de Madagascar (SIM) en renforçant son partenariat avec le ministère en charge, hier à Anosy. « Le programme ODOF ou One District, One Factory, est pleinement dans sa mise en œuvre. Elle a pour objectif principal de produire localement les besoins en consommation des Malgaches. Autrefois, cette vision était concrétisée mais n’avait pu être pérenne notamment à cause du manque de coordination entre les secteurs privé et public. D’où le renforcement de partenariat qui se tient aujourd’hui » explique Lantosoa Rakotomalala, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat.

Les stratégies inscrits dans ce partenariat, comme la promotion du label « Malagasy ny antsika » qui est réservé aux produits des industries locales, disposent d’un cahier de charges bien définies.

« Malgré le ralentissement économique causé par la covid-19, le pays, à travers le secteur public et le secteur privé, s’attèle à mettre en avant les produits locaux répondant aux normes et à la qualité afin de stimuler la consommation locale » conclut Hassim Amiraly, président du SIM.