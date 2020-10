Formation – Partenariat entre INSCAE et Yali Chapter Madagscar

Progression. Notion que tout chef d’entreprise garde en tête pour faire évoluer sa boîte. C’est dans cette même optique que s’est tenue, hier, l’officialisation d’un partenariat entre l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises (INSCAE) et la Yali Chapter Madagascar, une plateforme de jeunes formés au leadership.

« Outre les recherches de financement, l’intégration d’une société nouvellement créée dans le secteur formel constitue largement une des principales raisons de son ralentissement ou du blocage de son développement. Ainsi, une tentative de résolution de cette problématique est inscrite dans les grandes lignes de ce partenariat » explique Harimino Rakoto, directeur général de l’Inscae.

Des petits quincailliers aux coopératives de trans­port, en passant par la grande société d’alimentation, la professionnalisation et la formalisation des activités sont toujours de mises pour espérer pérenniser ces dernières. Consciente des réalités et des difficultés pour les petits entrepreneurs pour se développer, la plateforme Yali ambitionne ainsi de contribuer au renforcement des compétences et des connaissances .