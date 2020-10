Football – Coups d’Afrique : Pas de clubs malgaches engagés

Les engagements pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont été clôturés hier. Madagascar n’aura aucun représentant pour la saison 2020/2021.

QUI représentera Mada­gascar en compétitions africaines interclubs ? Voilà la question sur les lè­vres de tous les footeux ces derniers jours. On connaît désormais la réponse : « Il n’y aura aucun porte-fanion malgache, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération.

Les engagements pour la saison 2020/2021 ont été clôturés hier. Et aucune équipe n’a été inscrite au nom de la Grande île.

Il était impossible d’honorer la recommandation de la Confédération Africaine de Football qui correspond à la situation de la Grande île. Celle-ci mentionne que pour les associations membres qui n’ont pas complété la saison 2019/2020 et ont annulé ladite saison, les équipes engagées en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération seront les mêmes que lors de l’exercice précédent. Ni le championnat ni la coupe de Madagascar n’ont pu être menés à terme.

Budget

Si l’on suit cette directive de l’instance continentale, Fosa Juniors Boeny et la CNaPS Sport Itasy devaient donc aller en Afrique. Toutefois, les dirigeants des deux clubs ont affirmé qu’ils ne disposaient pas du budget nécessaire pour une campagne internationale. Ils ont également ajouté que leurs joueurs n’étaient pas prêts, après plusieurs mois d’arrêt causé par la suspension des activités sportives.

Logiquement, on se demande si Madagascar risque une sanction. D’après les informations recueillies auprès de la Fédération, il ne devrait pas y avoir de pénalisation. Il s’agit d’un cas de force majeure causé par la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Et non pas d’une intention malveillante dans le but de nuire au bon déroulement des compétitions.