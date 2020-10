Etat d’urgence sanitaire – Fin du mandat du CRCO Boeny

L’état d’urgence sanitaire est abrogé à Mahajanga depuis dimanche. La vie reprend son cours normal depuis lundi. Le Centre Régional de Commandement Opérationnel Boeny (CRCO) a présenté les six dernières recommandations à respecter pour une durée indéterminée hier au siège de la Direction régionale de la Santé Publique Boeny, à Mahabibokely.

C’était également la fin de son mandat dans cette lutte contre le coronavirus. Des contraintes sanitaires sont toujours maintenues.

« Le port de masque est conseillé dans les endroits publics durant les réunions et les lieux enfermés et surtout dans les transports publics tels que les bus, tricycles ou taxis. Aucune sanction ne sera appliquée mais un contrôle strict sera effectué. Le règlement est valable au niveau du transport terrestre, fluvial et maritime dans les taxis-brousse et vedettes ou bac. Toutefois, le cahier des charges doit être respecté concernant le nombre des passagers. Le rassemblement de plus de 200 personnes est encore interdit », a déclaré le Préfet de Mahajanga, Fitiavana Lahinaina Ravelomahay.

La désinfection des véhicules pour le transport public est obligatoire tous les 72h et pour tous ceux qui entrent à Mahajanga. Les contrôles sanitaires sont également levés à l’entrée de Belobaka et dans tous les barrages sanitaires auparavant.

De même, l’exhumation demeure défendue en revanche le transport des dépouilles est autorisé. Les corps enterrés à Mahajanga à cause de la pandémie peuvent être ramenés dans leur terre d’origine.

Le maire de la commune urbaine de Mahajanga, Emilson Ravelomanantsoa, a souligné que le retour à la normale ne signifie pas gabegie.