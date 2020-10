Baccalauréat – L’épreuve de Maths, difficile

Des candidats ont jugé les sujets de Mathématiques difficiles et la durée de l’épreuve trop courte.

Des candidats ont, probablement, perdu des points à l’épreuve de Mathématiques. Ils n’ont pas achevé leurs exercices. « La durée de l’épreuve est trop courte. Trois heures et quinze minutes de temps n’étaient pas suffisantes pour traiter les trois exercices. C’est une matière de base. Cette épreuve, ainsi que la Physique Chimie, devraient durer quatre heures », lance Stephan, candidat en série D, au centre d’examen à Nanisana, hier. Son cas n’est pas isolé. Plusieurs candidats de la série D et de la série A2 n’ont pas terminé leurs exercices, hier matin. Ils ont jugé le sujet, trop difficile. « Le sujet a été difficile, les questions sur la Fonction, surtout », indique Raly, un autre candidat de la série D. Des candidats de la série A2 avaient, également, du mal avec les exercices sur la Fonction. « Je ne me suis pas préparée à traiter la Fonction logarithme », lance Sahoby, candidate en série A2. D’autres indiquent que les sujets sont nouveaux pour eux.

Des candidats de la série C, ont des avis mitigés. « Je n’avais pas de difficulté avec l’épreuve de Mathématiques. Le sujet est simple. J’ai pu terminer à temps les exercices. C’est peut-être parce que nous avons déjà traité des exercices similaires en classe », avance Michaëla, candidat en série C. D’autres n’arrivaient pas à s’en sortir avec la Fonction.

Rattrapage

Des enseignants ne sont pas du même avis que ces candidats. « Si les candidats ont bien révisé, ils ne devraient pas avoir de la difficulté avec ces sujets. Je parle, surtout, des séries C et D. Pour la série A, c’est normal s’ils trouvent le sujet difficile. Les mathématiques sont leurs bêtes noires », indique un professeur de Mathématiques. Certains candidats nous ont confié qu’ils n’ont pas fait assez de révisions. D’autres sont des élèves de la classe de Première. Ils se sont présentés à l’examen du baccalauréat pour tenter leur chance, mais n’ont pas tous les acquis pour réussir l’examen du baccalauréat.

Les candidats des séries scientifiques peuvent se rattraper avec l’épreuve de Physique-Chimie, qui est au programme ce matin. Ce jour peut-être aussi décisif pour les séries A. L’épreuve d’Histoire-Géographie, coefficient 4, se tient cet après midi.