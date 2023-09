TENNIS – CHAMPIONNAT D’AFRIQUE – Mirija Andriantefihasina s’incline en demi-finales

Comme au championnat d’Afrique U14, joué la semaine passée, le beau parcours du jeune Malgache, Mirija Andriantefihasina, s’arrête à la porte des demi-finales du Master. Ce tournoi prendra fin, ce jour, au Royal tennis club de Mohammedia, à Casablanca au Maroc. Mirija Andriantefihasina s’est incliné en 2 sets (3/6 6/7) face au Nigérian Peter Ogunsaki, numéro un africain de la catégorie U14. Spécialiste du dur et champion d’Afrique 2023, ce dernier a bien maitrisé son match. Cependant, malgré la tentative du Nigérian d’imposer son jeu au premier set, le jeune Malgache a réussi à le rivaliser jusqu’au troisième jeu. Il a été très accrocheur, mais au mauvais moment, son adversaire est parvenu à faire un break pour gagner le premier set par 6/3. Au deuxième set, Mirija Andriantefihasiana a pris le dessus en réalisant un break et en menant par 5/4. À son service pour le gain de la deuxième manche, il a tremblé. Le Nigérian, très accrocheur à son tour, a fini par réussir un debreak pour revenir à 5 jeux partout. Pour se départager, les deux adversaires sont allés jusqu’au tie-break. Le Nigérian est sorti vainqueur et il a gagné son ticket pour la grande finale de ce jour. « Malgré la défaite, je suis content de mon match car la dernière fois que j’ai affronté cet adversaire en mars de cette année, j’avais du mal à enchaîner avec deux points gagnants », confie Mirija Andriantefihasina après la rencontre. Le championnat d’Afrique et les masters qui prendront fin, ce jour, n’apportent pas des points ITF pour les juniors. Concernant la petite finale, le jeune Malgache affrontera le Botswanais Raguin Ntungamili qui s’est adjugé le titre de champion d’Afrique U14, le weekend dernier. Un gros challenge, dont Mirija Andriantefihasina, est prêt à relever le défi.