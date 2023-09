STATION FORESTIÈRE DE MAROHOGO – Six cents hectares d’arbres partis en fumée mardi

Un important incendie criminel a réduit en cendres plus de six cents hectares d’arbres, dans la station forestière de Marohogo, dans le district de Mahajanga II, mardi après-midi. Cette fois, des occupants illégaux, une centaine, ont mis le feu sur la station forestière pour revendiquer la propriété du terrain. « L’incendie a été provoqué par un incendie criminel dû à l’occupation des terres par certaines personnes dans cette plantation », confirme le premier responsable de la direction interrégionale de l’Environnement et du développement durable de Boeny-Betsiboka, Jimmi Christian Andrianantenaina. Les techniciens de la direction et les pompiers de la région Boeny spécialement déployés sur le site depuis quelques mois, ainsi que des militaires, les gardes forestiers, la commune, les entreprises qui ont planté les arbres sur cet espace, et des fokonolona, ont travaillé ensemble pour éteindre l’incendie. Les enquêtes sont en cours et les responsables doivent être poursuivis conformément à la loi, d’après le responsable. « Nous sommes très motivés à travailler ensemble dans la lutte contre les incendies de forêt afin que les efforts que nous déployons pour restaurer nos forêts endommagées, ne soient pas vains », termine le directeur.