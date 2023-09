PRÉSIDENCE PAR INTÉRIM – Christian Ntsay assume

Le Premier ministre ne s’est pas voilé la face devant le peuple malgache et soutient la tenue de l’élection présidentielle. Il assume complètement sa responsabilité de chef d’État par intérim.

On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour la tenue des prochaines échéances électorales. » Ce sont les mots de Christian Ntsay, Premier ministre et chef du gouvernement collégial, hier, sur les chaînes nationales lors d’une émission spéciale. Il a été assisté par plusieurs ministres et a réitéré la volonté de son équipe d’aller jusqu’au bout du processus électoral. Selon lui, le gouvernement collégial se donne comme objectif de procéder à l’élection le 9 novembre prochain et que les membres du cabinet ne vont pas rechigner au travail pour le bien-fondé du processus électoral. Dans son discours, Christian Ntsay réitère les quatre principes du gouvernement collégial qui sont axés sur le respect de la Constitu­tion dans toutes les décisions à prendre, le respect des institutions et organes préparateurs des élections comme la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le rôle de facilitateur du gouvernement collégial et la nécessité de la tenue de l’élection présidentielle du 9 novembre prochain. Sur la légalité de la prise de pouvoir du gouvernement collégial, le Premier ministre insiste sur le fait que la HCC n’a fait qu’appliquer à la lettre la Constitution puisque la Haute Cour n’est pas fait pour interpréter mais seulement pour appliquer la Loi fondamentale. Elle ne regarde que les faits sans faire aucun commentaire.

Élection acceptée par tous

Selon lui, du moment que Andry Rajoelina démissionne de son poste et que Herima­nana Razafimahefa renonce à l’intérim, la HCC n’a eu d’autre choix que de donner le pouvoir au gouvernement collégial conformément à la Constitution. « C’est maintenant au peuple de choisir, le pouvoir est entre les mains des électeurs et l’apaisement doit être le mot d’ordre pour préserver la paix en cette période préélectorale et ce, jusqu’ à l’investiture du nouveau président de la République », déclare le Premier ministre lors de cette émission. Concernant le budget de préparation de l’élection, soixante-trois milliards d’ariary sont mis à disposition de la Ceni dont douze milliards venant des partenaires techni­ques et financiers pour l’impres­sion des imprimés sensibles et cinquante-et-un milliards venant des ressources de l’État pour pallier le manque de fonds, pour avoir des élections transparentes et acceptées par tous. Le Premier ministre n’a pas voulu émettre des commentaires sur la réunion que le gouvernement collégial a eue avec les ambassadeurs des pays du G7 en disant que tout a été dit dans le communiqué de la communauté internationale, mardi. « Ce n’est pas à moi de donner les avis de la communauté internationale. De plus, tout a été dit dans le communiqué qu’elle a publié », explique-t-il. Pour rappel, le communiqué conjoint de ces pays industrialisés insiste sur l’importance du respect de la Constitution dans tout le processus électoral. Le Premier ministre reste sur sa position malgré les discréditations incessantes des partis de l’opposition et le collectif des candidats. Il endosse ses responsabilités et assume son statut de chef du gouvernement collégial en demeurant stoïque vis-à-vis de la conjoncture politique actuelle.