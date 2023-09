NOUVELLES TECHNOLOGIES – L’équipe malgache vise le titre mondial de la robotique

Assiduité, discipline et créativité. Les membres de l’équipe de Madagascar se préparent avec enthousiasme à représenter le pays à la 7e édition du First Global Challenge, une sorte de mondial de robotique qui se tiendra cette année à Singapour, du 7 au 10 octobre. Les nombreuses opportunités offertes par le numérique permettent d’investir dans la jeunesse malgache et d’appuyer leurs initiatives pour celles et ceux qui désirent évoluer dans ce secteur. Dans cette ligne directrice, le ministre en charge du Développement du numé­rique, Tahina Razafindramalo, a fait de sa priorité l’appui à l’endroit de ces jeunes. L’équipe du ministère a donc rencontré l’équipe malgache, qui participera à cette septième édition du First Global Challenge à Singapour. Menée par le président de l’Asso­cia­tion Stem for Good Madagascar, Sahaza Marline, cette formation a pleine d’ambitions. Le ministère a ainsi pris en charge les frais d’inscription de l’équipe qui a permis à Stem for Good de démarrer la collecte de fonds nécessaires pour appuyer les participants malgaches. « Nous allons vous soutenir autant sur le plan matériel que financier.

Ce sera une occasion pour vous de démontrer votre savoir-faire face aux concurrents des autres nations », rassure Tahina Razafindramalo. Depuis 2017, l’association Stem for Good Mada­gascar a permis aux jeunes malgaches de participer à de grandes compétitions réunissant plus de 190 pays des quatre coins du monde. Pour cette 7e édition, Mada­gascar verra la participation d’une équipe d’au moins cinq jeunes étudiants, âgés entre 16 et 18 ans. L’équipe est composée de Gloria 17 ans, capitaine de l’équipe, Emrick, 17 ans co-capitaine de l’équipe, Harena 16 ans responsable de la communication, Tsaroana, 17 ans, designer, Manasoa, res­ponsable de la partie mécanique, Leticia, 18 ans, programmeur. Cette année, le thème tournera autour du rôle de l’hydrogène dans les énergies renouvelables de la planète. En plus de la compétition robotique, 14 thèmes ont été traités par les équipes depuis le mois de juillet. Toutes ces activités permettront de trouver des solutions techniques concrètes sur les énergies renouvelables pour les objectifs du développement durable au profit de la planète.