MISS ET MISTER MALGACHES 2023 – Candice et Alexandre encouragent la scolarisation

Les Miss et Mister malgaches 2023, Candice Toussaint et Alexandre Gouiran entreprendront un périple à travers plusieurs régions du Sud de Madagascar afin de remettre des kits scolaires aux enfants défavorisés.

Candice Toussaint et Alexandre Gouiran, récemment couronnés Miss et Mister malgaches 2023, ont entrepris une mission des plus nobles en faveur de l’éducation des enfants défavorisés de la partie Sud de Madagascar, s’étendant d’Antananarivo à Toliara, en passant par Antsirabe et Fianarantsoa. Leur initiative altruiste consiste à fournir des kits scolaires à quatre cents enfants démunis, dans l’objectif de soutenir leurs compatriotes malgaches. « Nous sommes ici à Madagascar pour renforcer nos liens avec les Malgaches », déclare Alexandre Gouiran, le Mister diaspora en France âgé de 27 ans et originaire de Farafangana. De même, Candice Toussaint, une diaspora originaire de Nosy Be, est pleinement engagée dans cette mission humanitaire. Leur engagement a pris forme en novembre dernier en France, lors de leur sélection aux titres de « Miss et Mister malgaches 2023 ». Depuis, ils se sont engagés à apporter un soutien éducatif essentiel aux communautés vulnérables de Madagascar au nom de l’association Miss et Mister malgaches Diaspora.

Contre l’abandon scolaire

L’une des priorités de leur périple a été de rencontrer des personnes vivant dans des conditions précaires, avec pour objectif principal de lutter contre l’abandon scolaire chez les enfants et les jeunes malgaches. « Il y aura une visite des lieux où l’on trouvera des personnes particulièrement démunies et défavorisées. Cette série d’actions s’étalera sur une période de dix jours à compter d’hier, dans le but de lutter contre le décrochage scolaire parmi les enfants et les jeunes. En somme, nous disposons d’une somme totale de 12 362 984 ariary, entièrement dédiée à l’acquisition de kits scolaires pour les enfants», explique Sam Ralantoarison, président de l’association Miss et Mister malgaches Diaspora. Cette initiative bénéfique a pu voir le jour grâce à la collaboration entre la diaspora malgache et les partenaires de l’association Miss et Mister malgaches, unissant leurs efforts pour démarrer les activités socio-humanitaires des Miss et Mister malgaches sélectionnés.