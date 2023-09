MARIE ERIC RANDRIANARISON – « nous sommes battus en quarts sur le physique »

Revenus du Zimbabwe, les seniors Makis du rugby à VII sont complètement abattus, après leur défaite. Marie Eric Randrianarison, le coach de l’équipe nationale malgache, apporte des explications.

Les amateurs malgaches de l’ovale sont tous déçus après la défaite des Makis en quarts de finale. Que s’est-il passé durant le match?

Toute l’équipe a été complètement abattue après la rencontre des quarts de finale. Nous étions bien partis après deux minutes de jeu, en marquant le premier essai. Mais les Zimbabwéens ont répondu présent en marquant deux essais successifs. Techniquement, nous sommes au niveau et j’ose affirmer que mes gars se sont bien battus. Mais physiquement, nous sommes complètement dépassés après avoir donné le meilleur de nous-mêmes en phase de poules.

Qu’a-t-il manqué à vos joueurs en quarts de finale?

C’est la fraicheur physique. Nous avons perdu Sitraka, lors de la rencontre contre l’Afrique du Sud la veille, par commotion, et il n’a pas pu revenir sur le terrain par précaution et sur consigne du médecin du tournoi. Par la suite, contre les Zimbabwéens en quarts, Lahatra a été victime d’un choc et a eu quelques étourdissements sur le terrain. Nous lui avons proposé de quitter le terrain, mais en tant que capitaine responsable et pour ne pas saper le moral de la troupe, il est resté sur le terrain. Il a joué dans la limite de l’acceptable, mais n’a pas pu se donner à cent pour cent au jeu.

Les Zimbabwéens sont-ils trop forts pour vous?

Bien sûr que non. Nous avons joué d’égal à égal contre eux. Mais par manque de fraicheur physique, nos joueurs ont manqué deux plaquages qui les auraient aidés à marquer les essais. Côté gabarit, les Zimbab­wéens sont costauds, mais ils sont prenables. L’absence de Sitraka sur le terrain et la méforme de Lahatra ont laissé un vide dans le groupe, mais ce n’est pas une excuse. J’assume entièrement mes responsabilités.

Qu’en est-il des perspectives d’avenir?

Le rugby à VII est dans les veines de nos joueurs. Je lance ici un appel pour que Madagascar dispose d’un championnat national de rugby à VII. Dans d’autres pays, les joueurs de rugby à VII et à XV sont différents et chaque groupe a chacun son championnat qui se joue pendant toute l’année. Si nous voulons aller loin, il faut adopter la même voie.

Êtes-vous encore partant pour diriger l’équipe nationale du rugby à VII?

Je viens de faire mon compte rendu de nos matchs au président de Malagasy Rugby. Ma mission a pris fin avec ce tournoi de qualification olympique. L’avenir dépend de la Fédération. En tant que coach et amoureux de ce sport, si je suis sollicité, je suis toujours partant. Aux Malgaches qui ont été déçus par nos résultats, je tiens à dire que nous sommes plus accablés qu’eux. S’ils sont virulents dans les critiques, c’est normal car ils aiment ce sport. Je les comprends et je suis conscient de ces critiques. À l’avenir, nous essaierons de faire mieux avec le soutien de tous.