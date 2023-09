MANAKARA – Le train de la ligne FCE déraille

Un accident ferroviaire s’est produit hier sur la ligne Fianarantsoa Côte Est (FCE). Dans la matinée d’hier, un train faisant route sur Fianarantsoa a déraillé à Tanakidy Ambahatrazo à Manakara. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. En revanche, trois passagers qui voyageaient à bord de l’une des voitures ont été blessés. Ils sont, néanmoins, hors de danger. Le train qui s’est renversé venait de quitter la gare de Manakara et allait rejoindre Fianarantsoa lorsque le pire s’est produit. La cause du déraillement est imputée à l’état de la voie ferrée selon les informations recueillies. Le train commençait à prendre de la vitesse lorsqu’un déraillement est survenu. La locomotive a été la première à sortir de la voie ferrée, entraînant ensuite avec elle la première voiture qui y était attelée. Les autres wagons sont, en revanche, restés sur la voie après que la locomotive renversée s’est arrêtée in extremis. Les blessés ont été conduits à l’hôpital. Entre-temps, des techniciens se sont rendus sur les lieux pour remettre le train sur les rails. La brigade ferroviaire auprès de la police nationale est chargée de l’enquête.