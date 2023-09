FONDATION H – Les enfants découvrent l’art du tissage

Un partenariat novateur a été officialisé, hier, entre la Fondation H, la CISCO Antananarivo, la Commune urbaine d’Antananarivo par le biais de la direction des Arts, de la Culture, de la Vie Communautaire, et l’association Ank’Izy, dans le but de démocratiser l’accès à l’art pour les enfants de quatre-vingt-seize Écoles primaires publiques (EPP) de la ville. Cette collaboration, qui commencera en octobre pour s’achever en avril 2024, vise à sensibiliser les jeunes générations à l’art sous toutes ses formes. « L’objectif principal de cette initiative est d’introduire l’art dans la vie des élèves des Écoles primaires publiques. Ils auront l’opportunité de visiter l’exposition Bientôt je vous tisse tous, de Madame Zo, qui se tiendra dans nos locaux. La police municipale se chargera du transport des élèves. Lors de leur première visite, les enfants bénéficieront d’une visite guidée par nos médiateurs, et lors de la deuxième, ils auront l’occasion d’apprendre l’art du tissage avec le landy», déclare Hobisoa Raininoro, responsable de la programmation de la Fondation H. Pour un début en douceur, cinq EPP sélectionnées auront le privilège de participer à la première phase de ce programme pilote. Cette étape servira à mieux expliquer aux autres écoles, notamment aux parents, l’importance de cette activité éducative et culturelle. La Fondation H a choisi de dédier son exposition inaugurale à Zoarinivo Razakaratrimo, dit Madame Zo (1956-2020), une icône de la scène artistique malgache. Cette exceptionnelle tisserande a consacré sa vie à l’art du tissage, une tradition ancestrale encore bien vivante à Madagascar, où le lamba, une étoffe en soie sauvage ou en coton, accompagne chaque étape de la vie, de la naissance jusqu’à la mort.