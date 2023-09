FONCTION PUBLIQUE – Dix-sept mille agents EFA à intégrer

Clin d’œil aux contractuels. L’intégration des agents non encadrés de l’État (EFA) reprend. Le Conseil des ministres du 20 septembre au Palais de Mahazoarivo a approuvé l’intégration des agents appelés à occuper des emplois normalement dévolus à des fonctionnaires (EFA), au niveau des ministères et des institutions. Cette intégration se fera par vague. Dix-sept mille sept-cent trente-six agents contractuels vont devenir fonctionnaires, dans cette première vague. Ils constituent les agents qui ont travaillé depuis 10 ans révolus , ceux qui remplissent les critères d’intégration, mais qui ont déjà atteint ou ont approché l’âge de la retraite au moment de la suspension de l’intégration, et les personnes âgées de plus de 55 ans, remplissant les critères. Les autres, dont ceux qui ont déjà déposé leurs dossiers mais qui ne répondent pas à ces critères, doivent attendre les autres vagues. Cette intégration est très attendue par les agents non encadrés de l’État. Beaucoup s’inquiétaient de leur avenir, depuis sa suspension en 2019. Leur espoir renaît, mais les critères de sélection les tracassent. « L’intégration des agents non encadrés s’effectue après avoir accompli au moins six ans de services effectifs continus. Pourquoi ce changement ? », s’interrogent de nombreux EFA. D’autres craignent de devoir encore attendre plusieurs années avant d’être recrutés définitivement. « L’État ne devrait pas trier les agents à intégrer. Tous ceux qui remplissent les critères doivent être recrutés. Car c’est une erreur de l’État si cette procédure a été suspendue », lance Herizo Ramanambola Andrianavalona, président de la Solidarité syndicale de Madagascar. Les dates des autres vagues de recrutement ne sont pas indiquées.