FIDIMA – L’intelligence artificielle et le protentiel de projets Malagasy

Alors que le quatrième câble sous-marin 2Africa connectera la côte Est du pays à la fibre optique et au continent africain, l’accélération du numérique dans notre pays attire toujours plus les investisseurs internationaux. Après son édition de l’an dernier chez Canal Olympia, le Forum International des Investisseurs à Madagascar et en Afrique FIDIMA revient le 29 septembre. Il aura lieu en présentiel chez Axian University, à Antananarivo et online. Si Madagascar est parfois considéré comme une plateforme de délocalisation ou de sous-traitance des tâches liées à l’intelligence artificielle générative, le FIDIMA mettra en lumière des projets malgaches n’ayant rien à envier aux acteurs africains. Ainsi, le Laboratoire de l’intelligence artificielle de Madagascar (Liam) avance sur la détection de la défores­tation dans le pays. L’impact concerne la faune et la flore, mais aussi l’écosystème paysan, dont les terres s’appauvrissent du fait des feux de forêts répétés. Les lauréats de la Pan African Robotics Competition assisteront aussi au forum FIDIMA. Ils avaient réussi à se classer à ce concours panafricain avec leurs fonds propres. Le secteur des jeux vidéos malgaches ne sera pas en reste, comme «Dahalo», pourront échanger avec la plateforme sénégalaise Kayfo Games, dont le fondateur, basé à Dakar, est un ancien du géant Ubisoft. Cette 5ème édition du Forum FIDIMA est soutenue par l’Express de Mada­gascar, Canal +, Axian University, l’école de code 42Antananarivo, l’incubateur NextA et Axian Groupe. L’entrée à la majorité du forum est gratuite, mais l’inscription en ligne est obligatoire.