EMPLOI DÉCENT – Les personnes handicapées demandent l’inclusion

Pour une inclusion des personnes handicapées. Ces personnes le demandent ardemment dans le milieu du travail. « Le nombre des personnes ayant un travail décent est encore limité », selon Giovanni Philémon, président du Collectif des Organisations des Personnes Handicapées. C’est la raison de ce forum pour l’emploi des personnes handicapées. Il est prévu se tenir les 28 et 29 septembre prochains. C’est un privilège pour ces personnes. L’événement a été annoncé, hier, par le Collectif des Organisations des Personnes Handicapées de Madagascar avec la Com­mune Urbaine d’Antananarivo (CUA) et aussi l’ensemble des entreprises de Madagas­car. Ces trois entités sont les parties prenantes de ce grand projet. «L’objectif pour cette première édition est de pouvoir faciliter l’accès des personnes handicapées au monde du travail et à des emplois décents », explique Giovanni Philémon. La première journée donnera la possibilité à tout le monde de visiter les stands des associations des personnes handicapées afin de prendre connaissance de leurs créations et de leurs activités. La deuxième journée sera dédiée au forum réunissant l’ensemble des entreprises sur la thématique de l’emploi décent pour les personnes handicapées. « Les personnes handicapées sont ouvertes à tout type de travail à condition que l’accès y soit facilité », rajoute encore leur président. Les conditions sont basées sur l’amélioration des infrastru­ctures et sur la mise à disposition de matériels de travail adaptés à leurs handicaps. Les conditions des entreprises devraient permettre l’adaptation de ces personnes dans le travail. L’inclusion est une tâche commune. C’est la raison de leur participation à ce forum dans le but de trouver une entente avec les entreprises.