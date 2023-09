ÉDUCATION – Une application mobile pour améliorer le français des enseignants

Une aubaine pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire. L’application APPRENDRE-ev@lang est testée depuis ce lundi par les enseignants. Il y avait 400 enseignants des écoles primaires et secondaires et aussi 40 élèves enseignants issus du Centre régional de l’institut national de formation pédagogique. « Cette application a été élaborée dans le but d’améliorer le niveau de français de ces enseignants. Que ce soit pour l’enseignement ou pour leur propre connaissance », explique Miara Rajaobelina, la responsable régionale du programme APPRENDRE. Ce test, effectué auprès des représentations de chaque région, aidera également les responsables à recueillir des informations pertinentes pour l’amélioration des formations au profit des enseignants. « L’application devrait enrichir les connaissances en langue française des enseignants en termes de vocabulaire et d’orthographe ainsi que leur façon de parler cette langue », éclaircit Jérôme Rakotonoely du ministère de l’Éducation nationale. Comme le français reste encore la langue d’enseignement à Madagas­car, les enseignants devraient avoir une meilleure base avant de le transmettre aux élèves. « L’objectif à long terme de ce projet consiste à élaborer un livret d’auto-formation pour les enseignants », selon les dires de Jérôme Rakotonoely. À partir de ce petit livret, ces enseignants auront la possibilité de s’auto-former à leur guise. Les enseignants testeurs de l’application ont pu jouir des avantages de celle-ci et en faire profiter aux élèves après la formation. « Transmettre les leçons deviendra plus facile puisque nos leçons sont toutes en français », explique Abel Rajao­nirina, un enseignant de Physique à Ampangabe. L’application est faite pour les enseignants de toutes les disciplines, y compris celle de Malagasy.