ART ET CINÉMA – Un premier Festival pour la promotion du « Ciné Gasy »

La promotion du cinéma auprès d’un vaste public sera l’objectif de la première édition du Festival de « Cinéma Gasy », cette année, dans tout Madagascar. Le mois d’octobre sera consacré à cet événement, organisé pour la première fois, par le réseau des Alliances françaises de Madagascar. Ainsi, à Ambatondrazaka, Ambositra, Antsirabe, Antsiranana, Mahajanga, Morondava, Nosy Be, Toamasina et Toliara, elles programmeront des projections de films malgaches. L’objectif est de promouvoir le « Cinéma Gasy auprès d’un vaste public. C’est une magnifique opportunité pour le public de découvrir des films courts, moyens et longs métrages, mais aussi des films d’animation qui permettront de mettre la lumière sur ces pépites cinématographiques et le talent des réalisateurs et acteurs malgaches », explique la directrice de l’Alliance française de Mahajanga, Chrystelle Lafaysse. Les projections seront gratuites dans chaque établissement et seront suivies d’échanges avec les réalisateurs et les acteurs, en présentiel ou en visio-conférence. Six films seront projetés pour cette première édition, choisis pour favoriser la réussite de ce Festival du « Cinéma Gasy ». Il s’agit de « Quand les étoiles rencontrent la mer », réalisé par Raymond Rajaonarivelo, « Mahaleo » par le réalisateur Franco Clerc, « Game Over et Lasa » de Lova Nantenaina, « Étoile du matin, Il était une fois ainsi que Lakana », réalisés par Georg Tiller. Le film « Zaho Zay », œuvre de Geoffrey Gaspard sera également disponible, et enfin « Tavela » de Michael Andrianaly « Njaka Kely ».