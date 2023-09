ANTSIRANANA – Un baleineau meurt échoué dans la baie

Un bébé baleine, séparé de sa mère, à la merci des vagues et des courants, s’est retrouvé coincé entre des petits rochers. Sa chance de survie était nulle.

Triste spectacle observé, mardi en fin de matinée, dans la baie d’Antsiranana, dans le périmètre du Pain de Sucre. Un baleineau sans vie, a été retrouvé échoué au bord d’une petite plage rocheuse, située dans la partie est de l’Université d’Antsiranana. Selon les témoignages des riverains, un enfant qui souhaitait se baigner, a observé le bébé cétacé en difficulté, vers 11 heures. Le mammifère, impuissant, était coincé entre les petits rochers. Il avait du mal à se mouvoir. L’enfant a aussitôt alerté sa famille et l’information s’est propagée à l’aide du sifflet du chef fokontany. Comme l’endroit n’est pas loin du dortoir « Belle Rose» et du terrain de football, les étudiants ont été les premiers à se rendre sur place pour voir le baleineau, long de six mètres, gravement blessé à la pectorale, sans vie. Seule, des petites vagues l’ont fait bouger.

Comportement grégaire

Même si les raisons de cet échouage ne sont pas connues à ce stade, le comportement grégaire de ces mammifères pourrait expliquer leur mort. Ces animaux marins se déplacent en groupe et adoptent donc tous le même comportement. La Pr Amélie Landy Soarimbola, de l’Université d’Antsiranana, a avancé comme cause de cet échouage que lorsque les baleines choisissent de migrer vers Madagascar, elles en profitent pour passer par la baie pour leur calme. Or, une mère a du mal à allaiter deux bébés à la fois, au cas où elle en a deux. En effet, un baleineau a besoin de 320 litres de lait par jour. Cela a séparé le baleineau de sa maman. Il était alors à la merci des courants et des vagues, sans la protection de sa mère. C’est ce qui aurait provoqué son échouage. Il est donc certain qu’en raison des blessures à la queue et à la tête, qu’il ait été attaqué par un prédateur sur le chemin. Il est également possible d’émettre l’idée que les gros navires entrant et sortant de la baie d’Antsiranana auraient pu causer la collision. Ainsi, des chercheurs ont suggéré que les échouages pourraient être causés dans certains cas, lorsque des groupes de cétacés s’égarent, après s’être nourris trop près de la côte. Ces mammifères étant des animaux très sociables, ils peuvent suivre les membres de leur groupe qui s’égarent et se retrouvent en danger, pris au piège à marée basse. Certains bruits propagés sous l’eau, comme des explosions à l’occasion de sondages marins ou les sons propagés par les sonars, pourraient interagir avec le système d’écholocation des cétacés, voire amoindrir leurs capacités auditives. Or, le bruit est actuellement utilisé par les pêcheurs pour éloigner les cétacés des zones d’activité et leur éviter d’être pris dans les filets de pêche.