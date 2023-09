AIDES FINANCIÈRES – 45 millions d’euros de la coopération allemande

D’une pierre trois coups. Dans le cadre de la coopération avec la KFW, une cérémonie de signature de trois accords sur l’octroi de dons, ayant déjà préalablement fait l’objet de validation, s’est déroulée, hier, au ministère de l’Économie et des finances en présence de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, du minisitre de l’Intérieur et de la décentralisation, Justin Tokely, du vice-ministre chargé de l’Élevage, le Docteur Raymond, le chef de la coopération allemande, Konrad Sternisko, et les représentants de la KFW conduite par sa cheffe de division, Verena Seiler. Le premier projet, Projet Pêche Côtière Durable III, bénéficiant d’un montant de 10 millions d’euros, soit 48.213.000.000 d’ariary, contribuera à la gestion durable des ressources naturelles marines dans des zones côtières malgaches. Le second projet d’un montant de 25 millions d’euros, soit 120.532.500.000 d’ariary, concerne le Pro­gramme de développement communal inclusif et de décentralisation III. Et le Troisième projet d’un montant de 10 millions d’Euros, soit 48.213.000.000 d’ariary, est un accord de don qui financera le « programme Paysage, Agroforesterie et Reboise­- ment I ». Il contribuera à la protection et l’exploitation durable et résiliente au changement climatique des ressources naturelles, et à la biodiversité.