Pétanque – Monde et Afrique : Un quatuor d’entraîneurs expérimentés à la baguette

L’expérience et le palmarès. Voilà les principaux critères qui ont dicté les choix de la Fédération de Sport Boules Malagasy. Après avoir évalué plusieurs techniciens, la FSBM a dévoilé, hier, les noms des quatre entraîneurs nationaux.

Ces derniers dirigeront les équipes malgaches pour le championnat du monde en Espagne et le championnat d’Afrique au Burkina Faso, au mois de novembre. Pour le Mondial, citons Christian « Nanou » Andria­niaina chez les hommes, Jean Randrianandrasana chez les dames et Falinirina Rajao­nosoa chez les juniors.

Et pour le sommet continental, ce sera Victorien « Tôta » Razafindrasanda. Des noms bien connus dans le milieu de la pétanque.

La réputation de chacun d’entre eux les précède. Nanou faisait partie de la formation victorieuse au Mondial de décembre 2016 au Palais des sports et de la culture de Mahamasina. Jean aussi a déjà remporté le titre planétaire en tant que joueur.

Tous deux ont récemment entamé leur reconversion dans le coaching. Pour sa part, Faly a déjà mené l’équi­pe nationale juniors jusqu’à la place de vice-cham­pionne du monde. Tandis que Tôta compte une victoire en Coupe des Confé­dération à son palmarès d’entraîneur.

Préparation

« Nous les avons choisis pour leurs expériences et leurs connaissances du terrain. Les championnats nationaux sont maintenant terminés. Place à la préparation du championnat du monde et du championnat d’Afrique », souligne Amir Andrialemirovason, président de la FSBM, dans une en conférence de presse à Mahamasina. De leur côté, les quatre entraineurs ont évoqué d’une même voix leur objectif : « Ramener la pétanque malgache sur la plus haute marche. »

Pour le Mondial, Nanou, Jean et Faly emmèneront les triplettes championnes de Madagascar, à savoir Iaro­tiana-Onja-Olivier de l’UBM chez les hommes, Anja-JulieTahiry de l’APCT chez les dames, et Hasina-Hery-Herizo du PAC chez les juniors. Pour le sommet continental masculin, Tôta dirigera la triplette vice-cham­pionne nationale composée de Avotra-Haja-Denis de l’UBM.

Chaque équipe sera complétée par un quatrième membre. Le choix de ces renforts se fera durant un regroupement, prévu à la fin du mois au PAC d’Ampitatafika. Ce regroupement rassemblera les trente meilleurs joueurs du classement national, comme nous l’avions expliqué dans notre édition d’hier.