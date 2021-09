Météo – L’hiver continue

L’hiver n’est pas complètement terminé. « C’est le passage et la transition vers l’intersaison », indique Anzela Mamiarisoa Ramarosandra­tana, chef du service des Adaptations aux techniques de pointe auprès de la direction générale de la Météoro­logie, hier, pour expliquer ce temps hivernal, en ce mois de septembre. Le temps nuageux persistera dans les trois prochains jours, bien que les températures connaîtront une hausse progressive, en ce début de semaine.

Les températures minimales et maximales seront autour de 13 et 24°C, ce jour, sur les Hautes terres centrales. Mercredi et jeudi, le mercure oscillera entre 14 et 25°C. Par rapport à l’année dernière, le mois de septembre est plus frais. Les températures sont inférieures à celles de 2020, selon la remarque des techniciens.

Mais rien d’anormal, selon les techniciens en météo. « Ressentir le froid pendant le mois de septembre est courant, si nous regardons la moyenne des 30 dernières années », ajoute Anzela Mamiarisoa Ramarosandra­tana. Le début de la transition ne serait pas encore pour cette semaine. En tout cas, la pluie qui marque l’intersaison n’est pas prévue pour bientôt.