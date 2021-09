L’équipement 5G de Huawei passe le test de sécurité du réseau GSMA

Équipement de réseau sans fil et de noyau 5G de Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, ULM, UNC, UPCF) et LTE eNodeB a passé avec succès l’évaluation du programme d’assurance de la sécurité des équipements réseau (NESAS) de la GSMA. La GSMA représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde entier, et une qualification GSMA NESAS est reconnue dans l’industrie des télécommunications. Les équipements avec cette certification ont la confiance des acteurs TIC, et cette qualification permet un marché des communications mobiles plus aligné – un facteur important pour tous les marchés régionaux.

NESAS est un mécanisme d’évaluation normalisé de la cybersécurité défini conjointement par GSMA et 3GPP (le projet de partenariat de troisième génération), avec les contributions des principaux opérateurs mondiaux, fournisseurs, partenaires de l’industrie et régulateurs. Il fournit un cadre d’assurance de la sécurité à l’échelle de l’industrie pour faciliter l’amélioration des niveaux de sécurité dans l’industrie mobile. NESAS est un système volontaire par lequel les fournisseurs d’équipements réseau soumettent leurs processus de développement de produits et de cycle de vie à un audit de sécurité complet par rapport à la version NESAS actuellement active et à ses exigences de sécurité. Un résumé des rapports d’audit indépendants de l’évaluation du NESAS est disponible à l’adresse https://www.gsma.com/security/nesas-participating-vendors/.

GSMA NESAS veille à ce que les équipements concernés répondent aux exigences de sécurité et de fiabilité du réseau 5G du Schéma. Le processus d’évaluation intégré évite les évaluations fragmentées, tout en améliorant la transparence des niveaux de protection de la sécurité dans l’industrie grâce à des résultats visuels et mesurables. NESAS couvre 20 catégories d’évaluation, définissant les exigences de sécurité et un cadre d’évaluation pour le développement de produits 5G et les processus du cycle de vie des produits. De plus, il utilise des cas de test de sécurité définis par 3GPP pour évaluer la sécurité des équipements réseau. « GSMA NESAS est la dernière approche dans l’évaluation de la sécurité du réseau des communications mobiles », note Devin Duan, responsable du marketing de cybersécurité 5G E2E de Huawei. « À l’ère de la 5G, NESAS fournit une évaluation standardisée et efficace de la cybersécurité, ce qui permet à l’industrie des communications d’assurer l’équité.

« L’Évaluation est également une référence précieuse pour les opérateurs, les fournisseurs d’équipement, les autorités de réglementation gouvernementales et les fournisseurs de services applicatifs », dit-il. « Huawei a toujours mis l’accent sur la cybersécurité axée sur la technologie. Nous soutenons pleinement NESAS et invitons l’ensemble de l’industrie à promouvoir conjointement le développement d’un marché des communications mobiles plus aligné. L’assurance de la cybersécurité est un objectif partagé entre Huawei, ses clients, les autorités de surveillance et d’autres parties prenantes. La confiance dans la cybersécurité est devenue une préoccupation mondiale majeure à mesure que le monde devient de plus en plus numérique. Huawei estime que la confiance dans l’ère numérique doit être fondée sur des faits vérifiables, qui à leur tour devraient être basés sur des normes communes. Huawei prend en charge GSMA et 3GPP dans le développement d’une évaluation de sécurité globale standardisée. Cette idée a été largement acceptée comme un consensus de l’industrie, et à cette fin, Huawei exhorte l’industrie à adopter largement NESAS.

En Espagne, en mai 2020, Huawei est également devenue la première entreprise à recevoir un certificat de sécurité CCEAL4 + pour un produit 5G. La marque indique que le produit peut offrir des communications sans fil avec une sécurité totale et est une autre indication de l’engagement de Huawei à montrer le leadership dans le domaine de la cybersécurité.

Quesiah Botoale

Directrice de la Communication et des Relations Publiques

Huawei Madagascar