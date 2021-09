Infrastructures routières – Des travaux de pavage refaits à Ambanja

Une route pavée à peine réhabilitée dans la ville d’Ambanja a été décapée. Les travaux faits n’ont pas satisfait le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, qui a effectué une descente sur place, dimanche. Étant très exigeant sur la qualité des travaux, il a demandé à ce que les travaux de réfection de la route, un financement propre du ministère des Travaux publics, soient refaits et dans le plus bref délai. « Les travaux faits ne suivent pas du tout les normes », précise notre source.

Dans le cadre de sa descente à Ambanja, le ministre a également exigé de l’entreprise chargée de la réfection de la piste du cacao, longue de 43 kilomètres, l’accélération des travaux. «L’entreprise ne respecte pas le timing. Le délai d’exécution doit être respecté. L’entreprise a reçu comme instructions d’accélérer les travaux, pour que la population ne soit plus en difficulté », ajoute-t-il.

Le premier coup de pelle de cette piste qui relie la ville d’Ambanja à Andoharano, le grenier du district d’Ambanja, a eu lieu au mois de mai. Financées par la Banque mondiale, à travers la deuxième phase du projet Pôle intégré de croissance 2 (PIC 2.2), les réfections de ces routes influencer ont le développement économique de ce district de la région Diana. Andoharano, une zone d’une forte potentialité économique, de par sa forte production de cacao ainsi que sa production de vanille, ne sera plus enclavée.

Le transport du cacao et de la vanille vers la ville et les autres régions ne sera plus problématique. Les travaux déjà réalisés ont déjà eu des répercussions sur la vie quotidienne de la population. Le tarif du transport entre Ambanja et Andoharano a été réduit de moitié depuis, passant de 30 000 ariary à 15 000 ariary.