Infrastructures routières – Dégradation de la RN4 à Ambalabongo-Berivotra 5/5

Le cauchemar de retour sur la portion de la Route nationale n°4, dans la commune rurale d’Ambalabongo, à Berivotra 5/5, localisée à 46km avant Maevatanàna. En effet, cette portion de route d’environ 150m commence de nouveau à se détériorer considérablement. On craint ainsi une difficulté d’accès dès l’arrivée de la prochaine saison des pluies. L’état de la chaussée se détériore de jour en jour depuis plusieurs mois. Les bétons de soutènement sur les deux côtés de la voie n’arrivent plus à soutenir les eaux qui coulent d’une carrière où une exploitation de l’or se situe.

Pourtant, ce tronçon avait totalement réhabilité du temps du ministre des Travaux publics de la Tran­sition, Eric Razafimandimby. « Le manque d’entretien est l’une des causes principales de ce dégât. La RN4 n’est plus entretenue depuis plusieurs années. La plus dévastée se situe entre Mahajanga et Andramy, à 30km de Maevatanàna, et surtout à Andranofasika », déplore un chauffeur de taxi-brousse. Les usagers et les conducteurs sont préoccupés quant à l’avenir de cet axe. Actuel­lement, la distance de 253 km reliant Mahajanga à Maevatanàna se fait de quatre heures trente à cinq heures trente de temps. C’est dire que la route est en très mauvais état, notamment entre Marovoay et Ambon­dromamy.

En outre, dans la commune rurale d’Andranomamy et à Tsaramasoandro de grands trous béants illustrent la RN4. Certains atteignent aujourd’hui jusqu’ à 80cm de profondeur. De plus les travaux d’élagage n’ont pas été réalisés le long de cette nationale, notamment d’Andranomamy à Mahajanga. Les chauffeurs n’ont aucune visibilité et à tout moment, on craint qu’un accident se produise.

La dégradation touche aussi les lignes de démar­cation qui sont invisibles car les peintures ne sont plus fraîches. Les panneaux de signalisation et les bornes kilométriques sont vanda­lisés par des inconscients. Les panneaux d’indication des villages et même des communes sont également détruits. Les armatures des ponts métalliques sont aussi arrachées et la majorité des viaducs et des passerelles est complètement ravagée. Or, la plupart des accidents se produisent sur ces gaillards et ponts.

Bref, si les responsables ne prennent pas des mesures adéquates rapidement, la circulation sur cet axe du Nord-ouest très fréquenté, risquerait d’être perturbée et coupée vers le mois de décembre.