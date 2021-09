Aménagement des paysages de Boeny – Cent millions de dollars pour le projet Pagdap

Jusqu’en 2039 sera réalisé un Projet agriculture durable par une approche paysage. La présentation de l’outil qui contribuera à son accomplissement, le Pagdap s’est faite à Mahajanga.

ACCROÎTRE la production de riz en lien avec une gestion durable de ressources naturelles dans le but d’obtenir un rendement de 3,75 tonnes à l’hectare, soit 54 640 tonnes de riz sur 400km² de périmètre irrigué drainé, 32 972 ha de forêt dense sèche et 8 394 ha de forêt dense gérés ! Le district de Marovoay dans la région Boeny attend ces résultats de la réalisation du Projet d’aménagement et de gestion durable des paysages (PAGDP) d’ici 2039. Sept sous-paysages seront mis en place pour plus de soixante six mille habitants.

L’atelier de communi­cation de présentation du projet s’est déroulé dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina, jeudi. Le Projet agriculture durable par une approche paysage (Padaf), sous la tutelle du ministère de l’Agri­culture et de l’élevage, a comme objectif d’augmenter la productivité agricole en lien étroit avec une gestion durable des ressources naturelles dans les paysages sélectionnés.

Le projet est cofinancé par la Banque Mondiale, l’Agence française de développement et le Fonds pour l’environnement mondial ainsi que la partie malgache à hauteur de 107 millions de dollars.

Outil de base

Et c’est pour atteindre l’objectif du Padap que le Pagdap est mis en place en tant qu’outil de base de travail du projet sur une série de cinq années duplicables. « Le projet est mise en œuvre par la région Boeny afin de renforcer la gestion des ressources naturelles par les acteurs locaux dans les communes où le Padap intervient, à savoir à Marovoay, Marosakoa, Ambolomoty, Tsararano et Anosimalainolona. Il encourage également la plantation d’arbres fruitiers autour des rizières pour retenir le sable », explique le directeur du Développement régional de Boeny, Marcellin Andriambololona.

Le PAGDP, initialisé par le Padap, adopte ainsi l’Approche paysage, comme concept directeur dans la réalisation de ces objectifs. « Les objectifs spécifiques du projet dans les cinq prochaines années sont l’accroissement de l’accès aux services d’irrigation et aux techniques et pratiques agricoles durables, et le renforcement de la gestion intégrée des ressources naturelles par les acteurs locaux dans les paysages cibles », indique le coordonnateur national du Projet.

L’Approche paysage est né, en 2016, de la problématique sur la gestion intégrée de la biodiversité et du maintien de la production agricole. Elle vise surtout à fournir des outils et des concepts pour l’attribution et la gestion des terres afin d’atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Cinq paysages sont retenus pour cette approche : le paysage d’Andapa (région Sava), le paysage de Bealanana (Sofia), le paysage d’Iazafo et Soanierana (Analanjirofo) et Marovoay (Boeny). C’est pourquoi un PAGDP est mis en place dans chaque paysage cible. Un cheminement est, de ce fait, élaboré par chaque PAGDP pour proposer la voie permettant de passer de la situation de 2020 à celle de 2039.